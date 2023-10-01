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1 октября, 17:55

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Тобольске

Три человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Тобольске

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме в Тобольске. Жилой дом после хлопка охватил мощный пожар. Три человека госпитализированы, сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Тобольске. Видео © t.me / tobtrk

"Вызов поступил в 21:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 21:26. После осмотра и оказания помощи трёх пациентов доставили в приёмное отделение областной больницы № 3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков. На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками", — сказано в сообщении.

Судя по кадрам с места событий, пожар перекинулся на крышу дома. На месте ЧП работает 56 человек личного состава МЧС, 17 единиц основной и специальной техники. Из дома уже эвакуировали жильцов. Как сообщили в Правительстве Тюменской области, в настоящее время решается вопрос по временному размещению погорельцев. По предварительным данным, 320 жителей из 98 квартир нуждаются во временном жилье.

Из-под завалов дома в Балашихе достали тела погибших матери с дочкой

Из-под завалов дома в Балашихе достали тела погибших матери с дочкой

А 20 сентября в девятиэтажном многоквартирном доме в Балашихе произошёл взрыв газа. В результате случившегося семь человек погибли, ещё 20 получили травмы. Среди жертв есть двое спасателей, они погибли в результате повторного обрушения во время разбора завалов. Жильцам повреждённого дома разрешили забрать необходимые вещи в сопровождении сотрудников МЧС и полиции.

Обложка ©

t.me / tobtrk

Андрей Бражников
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