Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Тобольске

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме в Тобольске. Жилой дом после хлопка охватил мощный пожар. Три человека госпитализированы, сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Вызов поступил в 21:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 21:26. После осмотра и оказания помощи трёх пациентов доставили в приёмное отделение областной больницы № 3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков. На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками", — сказано в сообщении.

Судя по кадрам с места событий, пожар перекинулся на крышу дома. На месте ЧП работает 56 человек личного состава МЧС, 17 единиц основной и специальной техники. Из дома уже эвакуировали жильцов. Как сообщили в Правительстве Тюменской области, в настоящее время решается вопрос по временному размещению погорельцев. По предварительным данным, 320 жителей из 98 квартир нуждаются во временном жилье.