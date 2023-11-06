В Астрахани с разницей в один день нашли двух маленьких сестёр, гулявших без присмотра
В Астрахани нашли женщину, чьи маленькие дети почти сутки гуляли без присмотра
Обложка © t.me / Астраханская полиция
Сразу два похожих инцидента произошли в Астраханской области. Вчера вечером очевидцы нашли 4‑летнюю девочку без сопровождения родителей. Сотрудники органов доставили её в дом ребёнка.
А сегодня в 08:00 утра в камышах у реки Кутум была обнаружена ещё одна девочка. Отмечается, что на вид ей примерно год. В полиции Астрахани предположили, что она провела на улице всю ночь. Ребёнка госпитализировали. Тем временем удалось разыскать мать беспризорных девочек.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по городу Астрахани установили личность женщины, которая, предположительно, является их матерью" — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что с женщиной работают сотрудники органов внутренних дел.
Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. А полицейские организовали проверку и выясняют условия и обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в Омской области в колодце с водой нашли мёртвой пропавшую двухлетнюю девочку. По предварительным сведениям, днём в субботу малышка вместе с шестилетней сестрой и четырёхлетним братом гуляла на детской площадке. Около половины седьмого вечера, когда стало темнеть, мать позвала их домой — тут и обнаружилось, что девочка пропала.