В Астрахани с разницей в один день нашли двух маленьких сестёр, гулявших без присмотра

Сразу два похожих инцидента произошли в Астраханской области. Вчера вечером очевидцы нашли 4‑летнюю девочку без сопровождения родителей. Сотрудники органов доставили её в дом ребёнка.

А сегодня в 08:00 утра в камышах у реки Кутум была обнаружена ещё одна девочка. Отмечается, что на вид ей примерно год. В полиции Астрахани предположили, что она провела на улице всю ночь. Ребёнка госпитализировали. Тем временем удалось разыскать мать беспризорных девочек.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по городу Астрахани установили личность женщины, которая, предположительно, является их матерью" — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что с женщиной работают сотрудники органов внутренних дел.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. А полицейские организовали проверку и выясняют условия и обстоятельства произошедшего.