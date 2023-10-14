В Приморье нашли 7-летнюю девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу

В Приморском крае полицейские обнаружили заблудившуюся в лесу семилетнюю девочку. Она ушла из дома и провела там целую ночь, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, всё произошло вчера в городе Фокино. О пропаже ребёнка в полицию сообщила 35-летняя местная жительница. Женщина забила тревогу, когда дочь не вернулась домой, и слёзно умоляла отыскать девочку. В итоге правоохранители из Фокина и соседнего Большого Камня организовали поиски, в которых приняли участие 300 волонтёров "Примпоиска", сотрудники СК РФ, ФСБ, МЧС и ФСИН.

В Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу. Видео © t.me / Полиция Приморья

Неравнодушные люди искали девочку всю ночь, однако на утро в посёлке Волчанец её обнаружили сотрудники ГАИ. Школьница рассказала им, что пошла за собакой и заблудилась, а переночевав в лесу, стала сама искать дорогу домой. В итоге правоохранители доставили пропавшую в отдел, после чего передали родителям. Непутёвых взрослых, кстати, привлекли к административной ответственности, проводится проверка.