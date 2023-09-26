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25 сентября, 22:54

МЧС РФ: Пятеро подростков пропали в Хакасии, отправившись за орехами в тайгу

Хакасские спасатели приступили к поискам пятерых подростков, которые ушли в тайгу за орехами и перестали выходить на связь. Для их обнаружения планируется задействовать беспилотную авиацию, сообщили в МЧС России.

Тревогу забили родственники юношей. Изначально они самостоятельно пытались найти детей в лесу, но поиски оказались тщетными. Теперь за дело взялись 39 сотрудников МЧС, уточнили в министерстве.

"Пятеро жителей деревни Нижний Матур 2008, 2009 и 2010 годов рождения ушли в тайгу за орехами. Домой не вернулись. Больше 10 часов подростки не выходят на связь. Потерявшихся будут искать как с земли, так и с воздуха. К выезду готовится группа беспилотной авиации", — сказано в сообщении.

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Схожий случай неделей ранее произошёл в Архангельской области. Там 13-летний мальчик отправился с отцом и дедом в тайгу за грибами, но вскоре отбился от родственников и перестал отзываться. Позже спасатели нашли потеряшку с полной корзиной.

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t.me / МЧС по Республике Хакасия

Илья Пушкарев
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