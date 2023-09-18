Родился в рубашке: Водитель выжил после падения с 200-метрового обрыва на Колыме

В Магаданской области автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы на Нюклинской косе. Несмотря на то что ему пришлось пролететь 200 метров, он чудом остался жив. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Ночью 18 сентября в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе первой смотровой площадки на 9-м километре Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров вниз", — сказано в сообщении.

Спасатели достали пострадавшего из авто и передали врачам. У водителя зафиксированы ушибы и порезы. Спасатели подчеркнули, что мужчина родился в рубашке, так как подобные случаи, как правило, заканчиваются иначе.