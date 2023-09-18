Родился в рубашке: Водитель выжил после падения с 200-метрового обрыва на Колыме
МЧС: В Магаданской области водитель выжил, упав со скалы высотой 200 метров
Снимок обрыва в Магаданской области, куда сорвался автомобилист и выжил. Обложка © МЧС Магаданской области
В Магаданской области автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы на Нюклинской косе. Несмотря на то что ему пришлось пролететь 200 метров, он чудом остался жив. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Ночью 18 сентября в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе первой смотровой площадки на 9-м километре Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров вниз", — сказано в сообщении.
Спасатели достали пострадавшего из авто и передали врачам. У водителя зафиксированы ушибы и порезы. Спасатели подчеркнули, что мужчина родился в рубашке, так как подобные случаи, как правило, заканчиваются иначе.
Ранее ещё один счастливый случай уберёг от смерти автомобилиста. Речь идёт об американском гонщике Райане Присе, который выжил после того, как его автомобиль перевернулся около десяти раз в финале регулярного сезона NASCAR Cup Series.