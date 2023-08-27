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27 августа, 08:26

Перевернулся 10 раз: Американский гонщик чудом выжил после страшной аварии

Гонщик Райан Прис выжил после 10 переворотов его машины в финале NASCAR

Американский гонщик Райан Прис выжил после того, как его автомобиль перевернулся около десяти раз в финале регулярного сезона NASCAR Cup Series. Об этом говорится на сайте соревнований.

Райан Прис выжил после десяти переворотов машины во время автогонки. Видео © Twitter / ljg2002

Всё произошло на 156-м круге на трассе Daytona International Speedway в американском штате Флорида. Прис сидел за рулём Ford Mustang. Когда задний бампер автомобиля задел другой участник гонки, машину Приса резко увело в сторону.

"Перевернувшись как минимум десять раз, Прис выбрался из машины при помощи группы безопасности. 32-летнего мужчину положили на носилки и позже доставили в медицинский центр", — рассказали организаторы гонки.

Сейчас автогонщик бодр, активен и общается со своими родственниками и друзьями, уточнили врачи. По их мнению, это большое чудо, что Прис так легко отделался после аварии. В NASCAR сообщили, что проведут экспертизу пострадавшей машины.

"Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, чёрт побери. Я вернусь", написал сам гонщик в Twitter.

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Обложка ©

Getty Images / Meg Oliphant

Татьяна Миссуми
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