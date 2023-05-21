Бабуля-болельщица сломала ногу и покалечила 11-летнего гонщика на мотокроссе на Кубани
Пожилая зрительница попала под колёса участника мотогонок в Краснодарском крае
Юный участник мотогонок сбил 60-летнюю женщину, которая перебегала трассу прямо во время юношеских соревнований в Крымске Краснодарского края. Видео появилось в Сети.
В Краснодарском крае женщина попала под колёса участника мотокросса. Видео © VK / "Мотопомощь ДТП Юг"
Пожилая жительница Волгограда болела за своего внука и стояла среди зрителей, но в какой-то момент она сорвалась с места и бросилась наперерез мотоциклистам, участвовавшим в заезде. 11-летний спортсмен не успел затормозить и врезался в женщину. Оба госпитализированы. По предварительной информации, у болельщицы перелом ноги, а мальчик получил черепно-мозговую травму.
Ранее сообщалось, что в Колпино автомобиль на пешеходном переходе сбил школьника, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. У него зафиксированы сотрясение мозга и множественные раны.
VK / "Мотопомощь ДТП Юг"