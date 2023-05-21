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21 мая, 14:17

Бабуля-болельщица сломала ногу и покалечила 11-летнего гонщика на мотокроссе на Кубани

Пожилая зрительница попала под колёса участника мотогонок в Краснодарском крае

Юный участник мотогонок сбил 60-летнюю женщину, которая перебегала трассу прямо во время юношеских соревнований в Крымске Краснодарского края. Видео появилось в Сети.

В Краснодарском крае женщина попала под колёса участника мотокросса. Видео © VK / "Мотопомощь ДТП Юг"

Пожилая жительница Волгограда болела за своего внука и стояла среди зрителей, но в какой-то момент она сорвалась с места и бросилась наперерез мотоциклистам, участвовавшим в заезде. 11-летний спортсмен не успел затормозить и врезался в женщину. Оба госпитализированы. По предварительной информации, у болельщицы перелом ноги, а мальчик получил черепно-мозговую травму.

В Ленобласти женщину насмерть сбил "мерседес" 91-летнего мужчины

В Ленобласти женщину насмерть сбил "мерседес" 91-летнего мужчины

Ранее сообщалось, что в Колпино автомобиль на пешеходном переходе сбил школьника, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. У него зафиксированы сотрясение мозга и множественные раны.

Обложка ©

VK / "Мотопомощь ДТП Юг"

Татьяна Миссуми
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