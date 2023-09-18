Архангельские спасатели ищут потерявшегося в тайге 13-летнего школьника

В Пинежском районе Архангельской области сотрудники МЧС ищут пропавшего 13-летнего мальчика, который пошёл в лес за грибами с отцом и дедом. Об этом сообщают представители аварийно-спасательной службы в телеграм-канале.

Пропавший в тайге Роман Копосов. Фото © VK / ПСО Север ПОИСК ЛЮДЕЙ Северодвинск, Архангельск

В ведомстве рассказали об обстоятельствах дела. Школьник направился в лес с отцом и дедом за грибами. В какой-то момент мальчик пропал из виду, и взрослые начали его искать, но тщетно. Стоит отметить, что на момент пропажи у ребёнка не было ни телефона, ни других средств связи.

"На место из Архангельска вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту. В готовности к выдвижению вторая группировка МЧС России", — говорится в сообщении.

Представители МЧС также рассказали, что в настоящее время организованы поиски пропавшего мальчика с земли и воздуха. Задействованы огнеборцы из пожарной части № 45, кинологи, ведомственные беспилотники и сотрудники полиции.