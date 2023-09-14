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14 сентября, 05:22

Пропавшие на Камчатке в конце августа пожилые туристы нашлись живыми

<p>На Камчатке спасли двух пожилых туристов, пропавших в конце августа. Обложка © <a href="https://t.me/mchs_official/11373" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / МЧС России</p>

На Камчатке спасли двух пожилых туристов, пропавших в конце августа. Обложка © Telegram / МЧС России

В Камчатском крае спасли двух пожилых туристов, пропавших в Усть-Камчатском районе в конце августа. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, мужчин 1951 и 1953 годов рождения нашли обессиленными, после чего эвакуировали вертолётом и передали врачам.

"Поиски велись сводной группировкой спасателей поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и краевых спасателей как пешим порядком, так и с воздуха. Применялись беспилотные авиационные системы", говорится в опубликованном сообщении.

В ходе поисково-спасательной операции было обследовано более четырёхсот квадратных километров. Сотрудники ведомства прочесали туристические тропы, перевалы, домики для временного пребывания туристов, территории стоянок и произвели облёт маршрута с осмотром ледников.

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Напомним, перед походом мужчины зарегистрировались в МЧС. В назначенное время они не появились на стоянке "Клешня" и перестали выходить на связь с 27 августа. Позднее к поискам туристов привлекли авиацию.

Матвей Константинов
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