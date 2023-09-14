Пропавшие на Камчатке в конце августа пожилые туристы нашлись живыми

В Камчатском крае спасли двух пожилых туристов, пропавших в Усть-Камчатском районе в конце августа. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, мужчин 1951 и 1953 годов рождения нашли обессиленными, после чего эвакуировали вертолётом и передали врачам.

"Поиски велись сводной группировкой спасателей поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и краевых спасателей как пешим порядком, так и с воздуха. Применялись беспилотные авиационные системы", — говорится в опубликованном сообщении.

В ходе поисково-спасательной операции было обследовано более четырёхсот квадратных километров. Сотрудники ведомства прочесали туристические тропы, перевалы, домики для временного пребывания туристов, территории стоянок и произвели облёт маршрута с осмотром ледников.