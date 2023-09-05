Два пожилых туриста пропали без вести в Ключевском парке на Камчатке

В Ключевском парке на Камчатке пропали два туриста 1951 года рождения. Связи с пожилыми мужчинами нет уже примерно девять дней.

Как сообщает администрация сети природных парков "Вулканы Камчатки" в телеграм-канале, Александр Благуляк и Геннадий Кочкин шли по маршруту посёлок Ключи – озеро Державина – вулкан Средний – ледник Богдановича – перевал Безымянный – перевал Толбачик – перевал Толуд – стоянка "Клешня".

Мужчины в назначенное время не появились на стоянке "Клешня". В последний раз туристы выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича.