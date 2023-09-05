Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 06:51

Два пожилых туриста пропали без вести в Ключевском парке на Камчатке

В Ключевском парке на Камчатке пропали два туриста 1951 года рождения. Связи с пожилыми мужчинами нет уже примерно девять дней.

Как сообщает администрация сети природных парков "Вулканы Камчатки" в телеграм-канале, Александр Благуляк и Геннадий Кочкин шли по маршруту посёлок Ключи – озеро Державина – вулкан Средний – ледник Богдановича – перевал Безымянный – перевал Толбачик – перевал Толуд – стоянка "Клешня".

Мужчины в назначенное время не появились на стоянке "Клешня". В последний раз туристы выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича.

На камчатском вулкане найдено тело туриста, пропавшего после ссоры с девушкой

На камчатском вулкане найдено тело туриста, пропавшего после ссоры с девушкой

Ранее Лайф писал, что полиция Таиланда ищет гражданина России, который перестал выходить на связь и, предположительно, утонул во время отдыха на Пхукете.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров