На камчатском вулкане найдено тело туриста, пропавшего после ссоры с девушкой

На Авачинском вулкане найдено тело, предположительно, пропавшего туриста. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

"Только что поисковая группа спасателей обнаружила тело человека на вулкане Авачинский. Вероятно, это тело человека, пропавшего там на днях. Предварительно, упал и разбился. Ведутся необходимые мероприятия", — сообщил Лебедев.

Тело обнаружили местные спасатели. Возможно, оно принадлежит 22-летнему туристу из Санкт-Петербурга, который пропал там 27 августа.

Согласно данным местного главка МЧС, петербуржец отправился на восхождение на вулкан Авачинский со своей спутницей. В какой-то момент они поссорились, после чего разделились. Именно девушка сообщила о произошедшем спасателям.