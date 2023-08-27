Турист из Краснодара разбился насмерть при восхождении на Эльбрус

Краснодарский турист скончался при подъёме на Эльбрус, сорвавшись с высоты в пять километров, всего в туристической группе было 14 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 08:00 27.08.2023 года поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из г. Краснодара на высоте 5000 метров сорвался с горы и получил травмы, несовместимые с жизнью", — уточнили в ведомстве.

Тело погибшего эвакуировали на вертолёте в посёлок Терскол. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.