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11 июля, 11:35

В Северной Осетии спасли сорвавшихся с горы туристов

Спасатели наши троих туристов, которые сорвались со склона горы на перевале Комлагат в Северной Осетии, состояние альпинистов оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России преодолели 10 км пути с перепадом высот почти в два километра при дожде и тумане. Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь", — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время спасатели начнут спуск пострадавших пешим порядком.

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Ранее Лайф писал о том, что в районе селения Бад Алагирского района Северной Осетии трое туристов сорвались со склона горы Комлагат. Всего в их группе было шесть человек, остальные не пострадали. Позже на их эвакуацию выдвинулись спасатели.

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ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
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