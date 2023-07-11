В Северной Осетии спасли сорвавшихся с горы туристов

Спасатели наши троих туристов, которые сорвались со склона горы на перевале Комлагат в Северной Осетии, состояние альпинистов оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России преодолели 10 км пути с перепадом высот почти в два километра при дожде и тумане. Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь", — говорится в сообщении ведомства.