В Северной Осетии спасли сорвавшихся с горы туристов
Спасатели наши троих туристов, которые сорвались со склона горы на перевале Комлагат в Северной Осетии, состояние альпинистов оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России преодолели 10 км пути с перепадом высот почти в два километра при дожде и тумане. Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь", — говорится в сообщении ведомства.
В ближайшее время спасатели начнут спуск пострадавших пешим порядком.
Ранее Лайф писал о том, что в районе селения Бад Алагирского района Северной Осетии трое туристов сорвались со склона горы Комлагат. Всего в их группе было шесть человек, остальные не пострадали. Позже на их эвакуацию выдвинулись спасатели.
ТАСС / Эрик Романенко