В Башкирии группа туристов потерялась в Киндерлинской пещере

Группа туристов потерялась в Киндерлинской пещере в селе Имендяшево Гафурийского района Башкирии, сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

"Как выяснилось, в 18:30 семь человек зашли в Киндерлинскую пещеру, двое из них вышли, а остальные ушли вглубь пещеры и не выходили на связь уже полтора часа", — говорится в опубликованном сообщении.

Однако помощь спасателей не понадобилась, так как туристы нашли дорогу сами. Они вышли целыми и невредимыми.