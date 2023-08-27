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27 августа, 09:34

В Башкирии группа туристов потерялась в Киндерлинской пещере

В Башкирии туристы потерялись в Киндерлинской пещере, но смогли сами найти выход

Группа туристов потерялась в Киндерлинской пещере в селе Имендяшево Гафурийского района Башкирии, сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

"Как выяснилось, в 18:30 семь человек зашли в Киндерлинскую пещеру, двое из них вышли, а остальные ушли вглубь пещеры и не выходили на связь уже полтора часа", говорится в опубликованном сообщении.

Однако помощь спасателей не понадобилась, так как туристы нашли дорогу сами. Они вышли целыми и невредимыми.

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Спасатель раскритиковал идею запретить экскурсии диггеров и предложил решение проблемы

Кстати, в Киндерлинской пещере уже случались инциденты. В июне там спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты. Она получила травмы головы и таза.

Обложка ©

T.me / МЧС Башкортостан

Матвей Константинов
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