В Башкирии группа туристов потерялась в Киндерлинской пещере
В Башкирии туристы потерялись в Киндерлинской пещере, но смогли сами найти выход
Группа туристов потерялась в Киндерлинской пещере в селе Имендяшево Гафурийского района Башкирии, сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
"Как выяснилось, в 18:30 семь человек зашли в Киндерлинскую пещеру, двое из них вышли, а остальные ушли вглубь пещеры и не выходили на связь уже полтора часа", — говорится в опубликованном сообщении.
Однако помощь спасателей не понадобилась, так как туристы нашли дорогу сами. Они вышли целыми и невредимыми.
Кстати, в Киндерлинской пещере уже случались инциденты. В июне там спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты. Она получила травмы головы и таза.
T.me / МЧС Башкортостан