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12 июня, 08:57

В Башкирии туристка упала в пещере с шестиметровой высоты и выжила

В Башкирии спасли девушку, упавшую в Киндерлинской пещере с шестиметровой высоты

В Башкирии спасатели вызволили 23-летнюю девушку, которая упала с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере и получила травмы головы и таза. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

"Девушка находилась в составе группы из нескольких человек, группа не была зарегистрирована в МЧС России и была без специального оборудования. В процессе обследования пещеры девушка сорвалась с шестиметровой высоты и получила травму головы и таза", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл накануне. Спасателям поступило сообщение, что в Гафурийском районе девушка упала с высоты, ей необходима помощь. Как оказалось, туристка находилась внутри пещеры в 2,5 километра от входа (протяжённость Киндерлинской пещеры составляет порядка 15 километров, а глубина — 128 метров). Прибывшие на место спасатели добрались до девушки и оказали ей первую помощь, а затем закрепили на специальные носилки и вынесли из пещеры.

  • Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Спасение девушки, упавшей с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

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Спасательная операция длилась семь часов. Пострадавшую доставили в больницу в городе Стерлитамаке. Врачи оценивают состояние девушки как средней степени тяжести, у неё закрытый перелом костей таза и закрытая черепно-мозговая травма.

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Ранее сообщалось, что в Курске спасатели 10 минут держали девушку голыми руками на высоте 15-го этажа. Они работали из окон сразу двух квартир. Одни пытались затащить девушку в окно, а другие — этажом ниже — страховали.

Обложка ©

Telegram / МЧС Башкортостан

Светлана Оперук
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