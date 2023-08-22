Спасатель раскритиковал идею запретить экскурсии диггеров и предложил решение проблемы

Введение запрета на подземные экскурсии диггеров — это не самое лучшее решение. Об этом заявил директор тренинг-центра "Команда 112", спасатель Артур Давыденко, комментируя предложения, появившиеся после гибели восьми человек в ходе незаконной прогулки диггеров по подземельям в Москве. По словам эксперта, лучше такие экскурсии безопасно организовать.

"Сделайте нормальные экскурсии, отведите определённые коллекторы для изучения. В конце концов, возьмите под крыло, под контроль этих диггеров. Это не будет дорого стоить, и больших усилий это тоже не составит", — уточнил Давыденко в беседе с "Царьградом".