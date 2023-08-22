Спасатель раскритиковал идею запретить экскурсии диггеров и предложил решение проблемы
Спасатель Давыденко: Запрещать экскурсии диггеров после ЧП в Москве не стоит
Место обнаружения тела одного из погибших диггеров в Москве. Обложка © LIFE
Введение запрета на подземные экскурсии диггеров — это не самое лучшее решение. Об этом заявил директор тренинг-центра "Команда 112", спасатель Артур Давыденко, комментируя предложения, появившиеся после гибели восьми человек в ходе незаконной прогулки диггеров по подземельям в Москве. По словам эксперта, лучше такие экскурсии безопасно организовать.
"Сделайте нормальные экскурсии, отведите определённые коллекторы для изучения. В конце концов, возьмите под крыло, под контроль этих диггеров. Это не будет дорого стоить, и больших усилий это тоже не составит", — уточнил Давыденко в беседе с "Царьградом".
Спасатель добавил, что любители острых ощущений даже в случае введения запрета всё равно найдут способ отправиться на подземную экскурсию. Давыденко считает, что никакого смысла от запретов не будет, но предотвратить трагедии можно, взяв диггеров под контроль и разрешив проводить вылазки по проверенным коллекторам.
Напомним, в течение 21 и 22 августа из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. В воскресенье группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Скорее всего, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатору незаконной экскурсии предъявлено обвинение. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям. При этом ещё один фигурант уголовного дела объявлен в розыск, он улетел в ОАЭ.