Россиянин пропал после купания в море на Пхукете
Полиция Таиланда ищет гражданина России, который перестал выходить на связь и, предположительно, утонул во время отдыха на Пхукете. Об этом сообщила туристическая полиция курортной провинции в соцсети.
"В туристическую полицию в 19:30 (15:30 по Москве) поступило сообщение о том, что российский турист мог утонуть в районе пляжа Най Янг в провинции Пхукет", — говорится в тексте.
Однако поиски россиянина были приостановлены, так как погода на Пхукете испортилась, море штормит и идут дожди, добавили местные правоохранители.
Ранее сообщалось, что в турецком Белеке фиксируют вспышку ротавирусной инфекции. Российские туристы заявили, что недуг проявился сразу после купания в море — начались страшная диарея и рвота.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Carola Frentzen