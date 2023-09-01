Россиянин пропал после купания в море на Пхукете

Полиция Таиланда ищет гражданина России, который перестал выходить на связь и, предположительно, утонул во время отдыха на Пхукете. Об этом сообщила туристическая полиция курортной провинции в соцсети.

"В туристическую полицию в 19:30 (15:30 по Москве) поступило сообщение о том, что российский турист мог утонуть в районе пляжа Най Янг в провинции Пхукет", — говорится в тексте.

Однако поиски россиянина были приостановлены, так как погода на Пхукете испортилась, море штормит и идут дожди, добавили местные правоохранители.