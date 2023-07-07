Россиянин, упавший с крыши храмового комплекса Ват Чалонг на Пхукете, скончался

Как сообщили каналу в Генеральном консульстве РФ на Пхукете, однозначно утверждать, что погибший был гражданином России, нельзя. Там пояснили, что паспорт туриста пока не видели.

Ранее сообщалось, что россиянин попал в больницу после прыжка с крыши храмового комплекса Ват Чалонг на Пхукете. До этого он просидел там около четырёх часов. Неадекватного мужчину обнаружили посетители храмового комплекса, которые и вызвали спасателей, чтобы те спустили его вниз. Однако дебошир стал сопротивляться и в какой-то момент спрыгнул с крыши, где приземлился на батут.