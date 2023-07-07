Россиянин, упавший с крыши храмового комплекса Ват Чалонг на Пхукете, скончался
Российский турист, упавший с крыши храмового комплекса Ват Чалонг на Пхукете, скончался в больнице. По данным телеграм-канала SHOT, 35-летний россиянин, предположительно, был пьян.
Российский турист забрался на крышу главного храма на Пхукете (Таиланд) и упал вниз. Обложка © t.me / SHOT
Как сообщили каналу в Генеральном консульстве РФ на Пхукете, однозначно утверждать, что погибший был гражданином России, нельзя. Там пояснили, что паспорт туриста пока не видели.
Ранее сообщалось, что россиянин попал в больницу после прыжка с крыши храмового комплекса Ват Чалонг на Пхукете. До этого он просидел там около четырёх часов. Неадекватного мужчину обнаружили посетители храмового комплекса, которые и вызвали спасателей, чтобы те спустили его вниз. Однако дебошир стал сопротивляться и в какой-то момент спрыгнул с крыши, где приземлился на батут.
t.me / SHOT