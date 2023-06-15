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15 июня, 17:06

22-летний россиянин найден мёртвым на Пхукете

Россиянин утонул в бассейне на тайском острове Пхукет

Российский турист утонул в бассейне на курортном острове Пхукет в Таиланде. Тело 22-летнего уроженца Читы нашли в одном из жилых комплексов в районе Равай.

Местная полиция расследует обстоятельства смерти россиянина. Согласно предварительным данным, турист пролежал по меньшей мере 12 часов в бассейне, прежде чем его обнаружил сотрудник, отвечающий за техническое обслуживание бассейна.

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Это уже вторая трагическая гибель россиянина за границей. 8 июня акула убила туриста из РФ в египетском курортном городе Хургада. Сначала хищная рыба откусила 23-летнему россиянину ногу, а потом утащила его под воду. Страшный инцидент случился прямо на глазах у отца молодого мужчины. Агрессивную хищницу позже выловили, а купаться в море временно запретили.

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Андрей Бражников
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