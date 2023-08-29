Россияне рассказали о вспышке ротавируса на турецком курорте
В турецком Белеке фиксируют вспышку ротавируса после купания в море
В турецком Белеке фиксируют вспышку ротавирусной инфекции. Российские туристы заявили, что недуг проявился сразу после купания в море — началась страшная диарея и рвота. Среди пострадавших — взрослые и дети, некоторые из них доставлены в больницу, сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам отдыхающих, случаи заболевания фиксируются по всему побережью Белека. Официальной информации о вспышке ротавируса на данный момент не было.
"Сегодня из нашего отеля на скорой увезли ребёнка на капельницу, а они купались только в море. Пока в больнице были, ещё четверых детей привезли. Но после капельниц у ребёнка такой здоровый вид, как будто ничего и не было", — рассказала одна из туристок.
Туристы советуют гражданам, планирующим отдых в Белеке, запасаться лекарствами, чтобы не пришлось бегать по местным аптекам.
Ранее фельдшер скорой помощи Татьяна Скороходова заявила, что при ротавирусной инфекции все процессы в организме детей протекают быстрее, чем у взрослых. По её словам, в этом кроется огромная опасность.
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