Назван смертельный фактор для детей при ротавирусе

Ротавирусная инфекция представляет смертельную опасность для детей, так как все процессы в организме несовершеннолетних протекают быстрее, чем у взрослых, а иммунитет ещё недостаточно сформирован. Однако нередко родители сами допускают роковую ошибку, рассказала фельдшер скорой помощи Татьяна Скороходова.

"Одним из основных симптомов ротавирусной инфекции является диарея, при которой организм теряет огромное количество жидкости. Для детей интоксикация и потеря воды могут стать смертельными факторами", — подчеркнула она в разговоре с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, когда у ребёнка замедляются позывы в туалет, то родителям кажется, что всё восстанавливается. На самом же деле из организма вывелась вся вода и нарастает интоксикация. В этот момент у ребёнка начинает путаться сознание, после чего он может впасть в кому и умереть. Во избежание трагедии нужно бежать к врачу при появлении симптомов инфекции. В частности, это жидкий, водянистый, пенистый стул, рвота и высокая температура. В особенной зоне риске находятся дети до трёх лет.

В свою очередь заместитель главврача по лечебной части детской городской больницы №15 Юлия Константинова отметила, что ротавирус характерен для весенне-зимнего периода и передаётся контактно-бытовым путём. Заразиться им можно как через обычную водопроводную воду, так и игрушки. Врач призвала тщательно промывать и обдавать кипячёной водой абсолютно все вещи, которые контактируют с малышом. Кроме того, медики предупредили, что даже после официальной выписки после болезни полное выздоровление наступает в среднем через две недели после исчезновения всех основных симптомов.