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6 сентября, 00:29

Для поисков двух пожилых туристов на Камчатке привлекли авиацию

МЧС: На поиски пропавших на Камчатке пожилых туристов отправился вертолёт Ми-8

Для поисков двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке на Камчатке, привлечена авиация. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

"Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на поиски туристов, пропавших в природном парке "Вулканы Камчатки". На борту находятся спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД", — сказано в сообщении.

На камчатском вулкане найдено тело туриста, пропавшего после ссоры с девушкой

На камчатском вулкане найдено тело туриста, пропавшего после ссоры с девушкой

Лайф рассказывал, что в Ключевском парке на Камчатке пропали два туриста 1951 года рождения. Связи с пожилыми мужчинами нет с 27 августа.

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t.me / МЧС по Камчатскому краю

Оксана Попова
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