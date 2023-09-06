Для поисков двух пожилых туристов на Камчатке привлекли авиацию
МЧС: На поиски пропавших на Камчатке пожилых туристов отправился вертолёт Ми-8
Для поисков двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке на Камчатке, привлечена авиация. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
"Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на поиски туристов, пропавших в природном парке "Вулканы Камчатки". На борту находятся спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД", — сказано в сообщении.
Лайф рассказывал, что в Ключевском парке на Камчатке пропали два туриста 1951 года рождения. Связи с пожилыми мужчинами нет с 27 августа.
t.me / МЧС по Камчатскому краю