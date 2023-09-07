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7 сентября, 08:10

В Туве нашли пропавшую двухлетнюю девочку

В Туве нашли пропавшую двухлетнюю девочку, сообщает Mash Siberia. Родителям сообщили радостную новость по спутниковому телефону. Малышка чувствует себя нормально.

Для поисков двух пожилых туристов на Камчатке привлекли авиацию

Для поисков двух пожилых туристов на Камчатке привлекли авиацию

Напомним, в среду вечером с чабанской стоянки в 30 километрах от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района пропала двухлетняя девочка. Родственники пытались самостоятельно разыскать ребёнка, но безрезультатно. После этого к поискам подключились спасатели, сотрудники полиции и администрации.

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Александра Вишнякова
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