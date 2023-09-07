В Туве нашли пропавшую двухлетнюю девочку, сообщает Mash Siberia . Родителям сообщили радостную новость по спутниковому телефону. Малышка чувствует себя нормально.

Для поисков двух пожилых туристов на Камчатке привлекли авиацию

Напомним, в среду вечером с чабанской стоянки в 30 километрах от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района пропала двухлетняя девочка. Родственники пытались самостоятельно разыскать ребёнка, но безрезультатно. После этого к поискам подключились спасатели, сотрудники полиции и администрации.