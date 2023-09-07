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7 сентября, 04:50

В Туве с чабанской стоянки пропала двухлетняя девочка

В Республике Тыва в среду вечером с чабанской стоянки в 30 километрах от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района пропала двухлетняя девочка. Об этом сообщает МЧС республики.

Родственники пытались самостоятельно разыскать ребёнка, но безрезультатно. На место выдвинулась аэромобильная группировка республиканского главка. В поисках задействовано 57 человек: спасатели, сотрудники полиции, администрации и родственники — и 15 единиц техники.

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Глава республики Владислав Ховалыг написал в телеграм-канале, что взял ситуацию на личный контроль и дополнительно направил на поиски группу спасателей республиканской Службы ГО и ЧС. Кроме того, он обратился к Агентству по делам молодёжи с просьбой организовать работу волонтёров.

А ранее в подмосковном Красногорске пропала ученица 11-го класса. 4 сентября она сделала вид, что собирается в школу, но в результате сбежала на съёмную квартиру к жениху. Через некоторое время её план провалился, ведь в квартиру приехал отец и забрал домой 16-летнюю непутёвую дочь.

Обложка ©

Unsplash / Markus Siemens

Лариса Сафронова
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