16-летнюю горе-невесту из Красногорска отыскали и вернули обратно в школу

План школьницы, которая решила выйти замуж вместо того, чтобы окончить школу, провалился. В квартиру, которую они снимали вместе с женихом, приехал отец и забрал домой 16-летнюю непутёвую дочь. Об этом пишет SHOT.

После неожиданной пропажи одиннадцатиклассницы Нади из Красногорска родители забили тревогу и стали искать любимую дочь. Её "женихом" оказался 18-летний Сергей, приехавший из города Новомосковска Тульской области. Ещё год назад молодые люди познакомились в соцсети, их отношения стали быстро развиваться: от переписки быстро перешли к свиданиям. Родители даже пару раз видели потенциального зятя, однако не восприняли его намерения всерьёз.

В итоге после необдуманного побега местонахождение Нади установили полицейские. Сегодня она приходит в себя, но уже завтра снова вернётся за парту. С Сергеем же теперь разговаривают полицейские.