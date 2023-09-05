В Подмосковье 16-летняя девушка решила вместо школы пойти замуж и сбежала из дома

В подмосковном Красногорске пропала ученица 11-го класса. 4 сентября она сделала вид, что собирается в школу, но в результате сбежала на съёмную квартиру к жениху. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Утро понедельника складывалось для родных школьницы как всегда: девушка надела форму, взяла рюкзак и вышла из дома с младшей сестрой. Одиннадцатиклассница отвела девочку в детский сад, попрощалась и сделала вид, что идёт на учёбу. А примерно в 15:00 мама получила от старшей дочери сообщение, что домой она не вернётся, ведь теперь живёт с парнем, они готовятся к свадьбе.

Проверив вещи школьницы, мать увидела, что пропали часть одежды, ноутбук, планшет для рисования и деньги. Поисками девушки теперь занимаются полицейские, они также устанавливают личность жениха. Родители рассказали, что дочь мало общалась раньше со сверстниками, играла дома в компьютер или рисовала. Семья благополучная, отец работает предпринимателем.