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5 сентября, 10:31

В Подмосковье 16-летняя девушка решила вместо школы пойти замуж и сбежала из дома

SHOT: В Красногорске ищут 16-летнюю девушку, сбежавшую из дома к жениху

<p>Одиннадцатиклассница, пропавшая в Красногорске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56547" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Одиннадцатиклассница, пропавшая в Красногорске. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковном Красногорске пропала ученица 11-го класса. 4 сентября она сделала вид, что собирается в школу, но в результате сбежала на съёмную квартиру к жениху. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Утро понедельника складывалось для родных школьницы как всегда: девушка надела форму, взяла рюкзак и вышла из дома с младшей сестрой. Одиннадцатиклассница отвела девочку в детский сад, попрощалась и сделала вид, что идёт на учёбу. А примерно в 15:00 мама получила от старшей дочери сообщение, что домой она не вернётся, ведь теперь живёт с парнем, они готовятся к свадьбе.

Проверив вещи школьницы, мать увидела, что пропали часть одежды, ноутбук, планшет для рисования и деньги. Поисками девушки теперь занимаются полицейские, они также устанавливают личность жениха. Родители рассказали, что дочь мало общалась раньше со сверстниками, играла дома в компьютер или рисовала. Семья благополучная, отец работает предпринимателем.

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Ранее в селе Засопка Читинского района пропал 11-летний мальчик. Ребёнок вечером 2 сентября ушёл из дома и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения подростка. На следующий день мальчика нашли живым в центре Читы.

Светлана Оперук
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