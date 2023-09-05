В Подмосковье 16-летняя девушка решила вместо школы пойти замуж и сбежала из дома
SHOT: В Красногорске ищут 16-летнюю девушку, сбежавшую из дома к жениху
Одиннадцатиклассница, пропавшая в Красногорске. Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковном Красногорске пропала ученица 11-го класса. 4 сентября она сделала вид, что собирается в школу, но в результате сбежала на съёмную квартиру к жениху. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Утро понедельника складывалось для родных школьницы как всегда: девушка надела форму, взяла рюкзак и вышла из дома с младшей сестрой. Одиннадцатиклассница отвела девочку в детский сад, попрощалась и сделала вид, что идёт на учёбу. А примерно в 15:00 мама получила от старшей дочери сообщение, что домой она не вернётся, ведь теперь живёт с парнем, они готовятся к свадьбе.
Проверив вещи школьницы, мать увидела, что пропали часть одежды, ноутбук, планшет для рисования и деньги. Поисками девушки теперь занимаются полицейские, они также устанавливают личность жениха. Родители рассказали, что дочь мало общалась раньше со сверстниками, играла дома в компьютер или рисовала. Семья благополучная, отец работает предпринимателем.
Ранее в селе Засопка Читинского района пропал 11-летний мальчик. Ребёнок вечером 2 сентября ушёл из дома и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения подростка. На следующий день мальчика нашли живым в центре Читы.