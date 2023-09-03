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3 сентября, 07:47

В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик

В Забайкалье 2 сентября без вести пропал 11-летний мальчик

<p>Пропавший в Забайкалье 11-летний мальчик. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/susk_75/988" target="_blank" rel="noopener noreferrer">susk_75</a></p>

Пропавший в Забайкалье 11-летний мальчик. Обложка © T.me / susk_75

В селе Засопка Читинского района пропал 11-летний мальчик. Ребёнок вечером 2 сентября ушёл из дома и не вернулся, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В ведомстве отметили, что родители подростка несколько часов самостоятельно разыскивали ребёнка, а затем обратились в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 11-летнего мальчика.

В поисковой операции участвуют правоохранители, добровольцы и педагоги школы, в которой учится ребёнок. Полицейские обследуют место пропажи подростка и прилегающие к нему районы. Осматриваются дворовые территории, допрашиваются местные граждане.

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Ранее сообщалось, что в Уфе исчез 11-летний Аскар Клызбаев. Он также пропал в субботу, 2 сентября.

Иван Косицын
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