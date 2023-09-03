В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик

В селе Засопка Читинского района пропал 11-летний мальчик. Ребёнок вечером 2 сентября ушёл из дома и не вернулся, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В ведомстве отметили, что родители подростка несколько часов самостоятельно разыскивали ребёнка, а затем обратились в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 11-летнего мальчика.

В поисковой операции участвуют правоохранители, добровольцы и педагоги школы, в которой учится ребёнок. Полицейские обследуют место пропажи подростка и прилегающие к нему районы. Осматриваются дворовые территории, допрашиваются местные граждане.