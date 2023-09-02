В Уфе без вести пропал 11-летний мальчик
В Уфе 2 сентября пропал 11-летний Аскар Клызбаев
Пропавший Аскар Клызбаев. Обложка © ЛизаАлерт
В Уфе исчез 11-летний Аскар Клызбаев. В поисковом отряде "ЛизаАлерт Башкортостан" сообщили, что он пропал сегодня, 2 сентября.
Известны приметы мальчика. Рост 148 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, серо-зелёные глаза. Одет был в синюю куртку (на фото), голубую футболку, трико серого цвета и яркие синие кроссовки.
Всю информацию просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Инфорг поиска: Селена (Элина) 8-965-666-96-60. Нужна помощь добровольцев.
24 августа Лайф сообщал о пропаже сооснователя и бывшего гитариста рок-группы "Алиса" Андрея Шаталина. История закончилась благополучно, вечером того же дня его удалось найти.