В Уфе без вести пропал 11-летний мальчик

В Уфе исчез 11-летний Аскар Клызбаев. В поисковом отряде "ЛизаАлерт Башкортостан" сообщили, что он пропал сегодня, 2 сентября.

Известны приметы мальчика. Рост 148 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, серо-зелёные глаза. Одет был в синюю куртку (на фото), голубую футболку, трико серого цвета и яркие синие кроссовки.