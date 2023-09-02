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2 сентября, 15:45

В Уфе без вести пропал 11-летний мальчик

В Уфе 2 сентября пропал 11-летний Аскар Клызбаев

<p>Пропавший Аскар Клызбаев. Обложка © <a href="https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=191&t=71291&sid=46d6e8506f93de9f57c30db135559a37" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЛизаАлерт</a></p>

Пропавший Аскар Клызбаев. Обложка © ЛизаАлерт

В Уфе исчез 11-летний Аскар Клызбаев. В поисковом отряде "ЛизаАлерт Башкортостан" сообщили, что он пропал сегодня, 2 сентября.

Известны приметы мальчика. Рост 148 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, серо-зелёные глаза. Одет был в синюю куртку (на фото), голубую футболку, трико серого цвета и яркие синие кроссовки.

Всю информацию просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Инфорг поиска: Селена (Элина) 8-965-666-96-60. Нужна помощь добровольцев.

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Юрий Лысенко
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