Завершены поиски пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика

Пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Ребёнок, разыскиваемый со вчерашнего дня, обнаружен сотрудниками полиции в центре Читы", — отметили в ведомстве.

Теперь следователи планируют опросить ребёнка в присутствии родителей, чтобы выяснить обстоятельства и причины его исчезновения. Утверждается, что семья мальчика благополучная.