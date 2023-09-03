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3 сентября, 10:19

Завершены поиски пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика

СК: Пропавший в Забайкалье 11-летний мальчик найден живым в центре Читы

Пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Ребёнок, разыскиваемый со вчерашнего дня, обнаружен сотрудниками полиции в центре Читы", — отметили в ведомстве.

Теперь следователи планируют опросить ребёнка в присутствии родителей, чтобы выяснить обстоятельства и причины его исчезновения. Утверждается, что семья мальчика благополучная.

В Уфе без вести пропал 11-летний мальчик

В Уфе без вести пропал 11-летний мальчик

Ранее Лайф писал, что в селе Засопка Читинского района пропал 11-летний мальчик. Ребёнок вечером 2 сентября ушёл из дома и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения подростка.

Обложка ©

T.me / susk_75

Иван Косицын
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