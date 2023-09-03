Завершены поиски пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика
СК: Пропавший в Забайкалье 11-летний мальчик найден живым в центре Читы
Пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"Ребёнок, разыскиваемый со вчерашнего дня, обнаружен сотрудниками полиции в центре Читы", — отметили в ведомстве.
Теперь следователи планируют опросить ребёнка в присутствии родителей, чтобы выяснить обстоятельства и причины его исчезновения. Утверждается, что семья мальчика благополучная.
Ранее Лайф писал, что в селе Засопка Читинского района пропал 11-летний мальчик. Ребёнок вечером 2 сентября ушёл из дома и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения подростка.
T.me / susk_75