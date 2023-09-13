В Нижегородской области 13-летняя девочка сбежала "замуж" и пропала без вести
В деревне Малое Туманово Арзамасского района Нижегородской области несовершеннолетняя пропала без вести после побега "замуж". По данным SHOT, 13-летняя девочка в течение дня переписывалась с неизвестным, после чего сказала старшей сестре, что сыграет свадьбу. Та не восприняла её слова всерьёз.
Однако уже через несколько часов пропавшая вышла на улицу и села в подъехавший к дому автомобиль "Лада", после чего скрылась с неизвестным. Родители забили тревогу только поздно вечером, когда их дочь не вернулась домой. Они пытались дозвониться до девочки, но бесполезно: она не отвечала на звонки, а телефон оказывался то включённым, то выключенным.
По мнению родителей, несовершеннолетнюю могли похитить родственники-цыгане, чтобы выдать замуж без их согласия. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство", девочку ищут.
А недавно в подмосковном Красногорске 16-летняя ученица 11-го класса сбежала из дома, чтобы выйти замуж. Она притворилась, что собирается в школу, однако оказалась на съёмной квартире у жениха. Позже девочку удалось найти и вернуть домой.
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