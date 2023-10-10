Вышли на "Катюшу": Женщины заблудились в подмосковном лесу и спаслись благодаря советской песне

Мать и дочь заблудились в лесу между селом Мамонтово и деревней Боровково в Подмосковье и спаслись благодаря советской песне "Катюша". Они пошли собирать грибы и не смогли найти дорогу домой. Спасатели выводили женщин из леса примерно полтора часа и ещё столько же искали, причём путь специалистам помогли "проложить" громкие голоса потерявшихся, которые очень вовремя запели песню, являющуюся символом Великой Отечественной. Один из участников спасательной операции — старший смены ПСЧ-259 ГКУ "Мособлпожспас" Сергей Темнюк — отметил, что связь была плохая, но всё-таки они вместе с коллегой смогли получить координаты.

В Подмосковье заблудившихся в лесу женщин спасли благодаря песне "Катюша". Видео © Telegram / "Подъём"

"Мы выдвинулись. Пройдём 200 метров — связь пропадает, координаты теряются. Полтора часа мы шли только к ним, сработали на отклик. Стало темно, женщины в лесу, они испугались и пели, чтобы себя обнаружить и чтобы... Когда шумишь, к тебе не подойдёт никто. Они нас не слышат, кричат, поют. Я, чтобы поднять им настроение, присоединился к пению", — рассказал он в беседе с изданием "Подъём".

Темнюк добавил, что женщины были бодрыми и медпомощь им не понадобилась. По его словам, собирательницы грибов уже когда-то блуждали, после этого женщинам купили "грибной навигатор". В этот раз они пошли в лес без данного устройства, но взяли телефон.

"Лес всё поглощает. Крик буквально за 50–100 метров уже не слышно. Я не встречал поющих грибников за свою бытность. Но это давало направление, это было правильно и нам помогло", — подчеркнул спасатель.

Он призвал грибников и других любителей леса надевать яркую одежду, а также не забывать про лекарства, телефон, воду, перекус, спички и зажигалку. При потере направления нужно остановиться там, где есть связь, и позвонить по номеру 112.