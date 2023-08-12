Змея наказала уснувшего в лесу грибника
В Ленобласти змея укусила уснувшего в лесу грибника
В Ленинградской области змея укусила очень тихого охотника. Как сообщает "Фонтанка", грибник попросту проспал атаку ползучего гада.
По информации издания, накануне 60-летний житель Оломны с самого утра отмечал День белого гриба в лесу, но, по всей видимости, тихая охота слишком утомила его. В итоге мужчина нашёл тенистое место и задремал прямо на земле. Сколько ему удалось пролежать там, неизвестно, но проснулся он от сильной боли в руке. Как оказалось, его укусила змея. В итоге пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.
А ранее Лайф писал, что змея укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде. Женщину доставили в больницу. Предположительно, её атаковала гадюка.
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