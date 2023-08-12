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12 августа, 14:15

Змея наказала уснувшего в лесу грибника

В Ленобласти змея укусила уснувшего в лесу грибника

В Ленинградской области змея укусила очень тихого охотника. Как сообщает "Фонтанка", грибник попросту проспал атаку ползучего гада.

По информации издания, накануне 60-летний житель Оломны с самого утра отмечал День белого гриба в лесу, но, по всей видимости, тихая охота слишком утомила его. В итоге мужчина нашёл тенистое место и задремал прямо на земле. Сколько ему удалось пролежать там, неизвестно, но проснулся он от сильной боли в руке. Как оказалось, его укусила змея. В итоге пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Два случая нападения гадюк на детей зафиксированы в Подмосковье

Два случая нападения гадюк на детей зафиксированы в Подмосковье

А ранее Лайф писал, что змея укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде. Женщину доставили в больницу. Предположительно, её атаковала гадюка.

Обложка ©

Freepik / kamchatka

Наталья Исакова
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