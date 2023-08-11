Змея укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде

Инцидент произошёл вечером 10 августа. Пенсионерка вышла на свой участок в СНТ "Подлипки", где в траве её и поджидала рептилия. Змея укусила дачницу в ногу, женщина была госпитализирована с токсическим эффектом яда. Предположительно, её атаковала гадюка.

А два дня назад сразу двух детей — годовалого малыша и 15-летнего школьника — экстренно госпитализировали в Подмосковье после укусов змей. Младший из пострадавших повстречался с рептилией в деревне Быково Павлово-Посадского городского округа, а на подростка змея напала в СНТ "Ордынцы" под Подольском. По предварительным данным, детей укусила гадюка.