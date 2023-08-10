Чёрная змея выгнала охранника из московской школы
Змея заползла в школу в Москве и испугала охранника
Чёрная змея "выгнала" охранника из школы на Пятницком шоссе в Москве. Как пишет SHOT, мужчина принял рептилию за ядовитую и вызвал спасателей.
Змея заползла в школу в Москве и испугала охранника. Фото © SHOT
Телеграм-канал уточняет, что в экстренные службы поступило сообщение об "огромной страшной змее". Но в итоге специалисты забрали с места безобидного ужа и увезли его в пластиковом контейнере.
А накануне сразу двух детей — годовалого малыша и 15-летнего школьника — экстренно госпитализировали после укусов змей в Московской области. Младший из пострадавших повстречался с рептилией в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе, а на подростка змея напала в СНТ "Ордынцы" под Подольском.