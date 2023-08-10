Чёрная змея выгнала охранника из московской школы

Чёрная змея "выгнала" охранника из школы на Пятницком шоссе в Москве. Как пишет SHOT, мужчина принял рептилию за ядовитую и вызвал спасателей.

Змея заползла в школу в Москве и испугала охранника. Фото © SHOT

Телеграм-канал уточняет, что в экстренные службы поступило сообщение об "огромной страшной змее". Но в итоге специалисты забрали с места безобидного ужа и увезли его в пластиковом контейнере.