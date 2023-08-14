Судебный пристав спасла увязшего по горло в болоте грибника на Кургане

Внимательность и быстрые действия судебного пристава из Свердловской области Юлии Алимовой спасли жизнь 80-летнему грибнику, утонувшему в болоте по горло. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов Свердловского региона.

Судебный пристав Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП РФ по Свердловской области, приехав провести отпуск в Курганскую область, узнала из СМИ о том, что разыскивается пропавший 80-летний мужчина, ушедший в лес по грибы. Алимова добровольно присоединилась к поисковой группе из полицейских, спасателей и волонтёров и приступила к поискам пожилого грибника в лесах Далматовского района.

"К вечеру, выйдя к болотистому берегу озера Мельничное, женщина на свой зов услышала слабый голос: "Здесь". Проследовав на звук, обнаружила разыскиваемого гражданина, который увяз по горло в болоте", — говорится в сообщении пресс-службы.

Алимова проявила собранность и сразу же позвала спасателей из МЧС на помощь. Вместе они сделали настил из веток, по которому добрались до увязшего мужчины и вызволили его из топи. Спасённый пенсионер госпитализирован.