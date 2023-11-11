Пропавший в Подмосковье сын друзей омбудсмена Мишоновой найден мёртвым

В Подмосковье погиб 24-летний юноша с аутизмом, который потерялся по пути домой. Его поиски велись с 1 ноября. Об ужасной трагедии рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, сыном давних друзей которой является парень.

"К сожалению, Толя так и не вернулся домой. Спасибо всем, кто помогал, искал, утешал родных. Светлая память. Берегите своих близких", — написала омбудсмен.

В начале ноября Мишонова просила всех неравнодушных помочь разыскать сына друзей — Анатолия Баскова. Юноша успешно учился в институте, несмотря на аутизм. Воспитывался в многодетной семье. Последний раз его видели в районе Наро-Фоминска. Родные до молодого человека не смогли дозвониться, так как, по-видимому, он потерял телефон. Поиски вели полицейские и волонтёры. Однако найти парня не смогли, только 11 ноября было обнаружено его тело. Обстоятельства гибели юноши не уточняются.