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11 ноября, 17:33

Пропавший в Подмосковье сын друзей омбудсмена Мишоновой найден мёртвым

<p>Анатолий Басков. Фото © <a href="https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?t=73523" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LizaAlert</a></p>

Анатолий Басков. Фото © LizaAlert

В Подмосковье погиб 24-летний юноша с аутизмом, который потерялся по пути домой. Его поиски велись с 1 ноября. Об ужасной трагедии рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, сыном давних друзей которой является парень.

"К сожалению, Толя так и не вернулся домой. Спасибо всем, кто помогал, искал, утешал родных. Светлая память. Берегите своих близких", — написала омбудсмен.

В начале ноября Мишонова просила всех неравнодушных помочь разыскать сына друзей — Анатолия Баскова. Юноша успешно учился в институте, несмотря на аутизм. Воспитывался в многодетной семье. Последний раз его видели в районе Наро-Фоминска. Родные до молодого человека не смогли дозвониться, так как, по-видимому, он потерял телефон. Поиски вели полицейские и волонтёры. Однако найти парня не смогли, только 11 ноября было обнаружено его тело. Обстоятельства гибели юноши не уточняются.

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Татьяна Миссуми
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