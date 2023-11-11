Прогулка с младшим братом по крыше заброшки в Ленобласти едва не стоила жизни школьнице

В Бокситогорском районе Ленинградской области школьница была госпитализирована со множественными переломами. По предварительной версии, она пострадала, упав с пятого этажа заброшенной стройки во время прогулки с младшим братом. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

"По предварительным данным, 10 ноября 2023 года 14-летняя девочка со своим сводным братом прошли на территорию заброшенного здания, расположенного по улице Южной в городе Бокситогорске, поднялись на пятый этаж, подошли к неогороженному краю здания и в результате несовершеннолетняя потеряла равновесие и упала с высоты пятого этажа", — говорится в сообщении ведомства.

Её оперативно доставили в больницу и оказали помощь. Врачи сообщили, что угрозы её жизни сейчас нет, но состояние девочки продолжает оставаться стабильно тяжёлым. Следственный комитет приступил к расследованию обстоятельств несчастного случая. А региональная прокуратура проверяет действия должностных лиц, которые отвечают за систему профилактики подобных происшествий.

"Фонтанка" пишет, что пострадавшая девочка — средний ребёнок в полной семье. Она не попадала в списки разного рода учётов, однако её отец ранее был привлечён к административной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей.