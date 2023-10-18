Россиянин разбился после падения с крыши дома на Пхукете

В районе Кату на острове Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, разбившегося после падения с крыши многоквартирного дома. Как пишет The Phuket News, им оказался 25-летний житель Перми.

Фрагмент тела мужчины, на котором видна его примечательная татуировка, а также дом, с крыши которого он упал. Фото © Kathu Police

Судя по записям с камер видеонаблюдения, ночью мужчина вышел из квартиры и поднялся наверх по пожарной лестнице. Других людей, которые могли бы находиться с ним на крыше, не зафиксировано. Тело пермяка нашли с проломленной головой, а также сломанными левой рукой и правым бедром.

Эксперты возьмут кровь мужчины для анализа на предмет содержания в ней наркотиков. Посольство России и родственники уведомлены о трагедии.