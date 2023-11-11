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11 ноября, 11:33

Драка двух школьников из Петербурга закончилась пробитым черепом и реанимацией

Школьник попал в реанимацию после драки со сверстником в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге двое подростков сцепились в жёсткой схватке, в результате которой один из них попал в реанимацию, а второй госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает полиция города.

"10 ноября 2023 года в 16:58 в полицию Калининского района поступило сообщение о драке у дома 13, корпуса 4 по проспекту Непокорённых", — уточнили в ведомстве.

Приехавшие полицейские обнаружили на месте драки 16-летнего пострадавшего, он был отправлен в реанимацию с переломом лобной кости. Его сверстник, судя по всему, успел скрыться, но позже ему пришлось обратиться в больницу. У молодого человека диагностирован ушиб грудной клетки.

Очевидцы потасовки рассказали, что подрались два ученика местной школы. Полиция начала проверку по факту случившегося. Выясняются причины конфликта.

В Подмосковье произошла массовая драка на турнире по MMA

В Подмосковье произошла массовая драка на турнире по MMA

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошла жестокая драка из-за девушки. По данным Лайфа, захватывающее видео потасовки снято на улице Композиторов. На нём — парень, стоящий перед возлюбленной на коленях, которому мешает внезапно ворвавшийся во двор конкурент.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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