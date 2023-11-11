Драка двух школьников из Петербурга закончилась пробитым черепом и реанимацией
Школьник попал в реанимацию после драки со сверстником в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге двое подростков сцепились в жёсткой схватке, в результате которой один из них попал в реанимацию, а второй госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает полиция города.
"10 ноября 2023 года в 16:58 в полицию Калининского района поступило сообщение о драке у дома 13, корпуса 4 по проспекту Непокорённых", — уточнили в ведомстве.
Приехавшие полицейские обнаружили на месте драки 16-летнего пострадавшего, он был отправлен в реанимацию с переломом лобной кости. Его сверстник, судя по всему, успел скрыться, но позже ему пришлось обратиться в больницу. У молодого человека диагностирован ушиб грудной клетки.
Очевидцы потасовки рассказали, что подрались два ученика местной школы. Полиция начала проверку по факту случившегося. Выясняются причины конфликта.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошла жестокая драка из-за девушки. По данным Лайфа, захватывающее видео потасовки снято на улице Композиторов. На нём — парень, стоящий перед возлюбленной на коленях, которому мешает внезапно ворвавшийся во двор конкурент.
ТАСС / Валерий Шарифулин