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31 октября, 15:04

Двое петербуржцев не поделили девушку и устроили жестокую дуэль с перцовкой и букетом цветов

В Санкт-Петербурге двое мужчин устроили жестокую драку за стоящую рядом девушку

В Санкт-Петербурге произошла жестокая драка из-за девушки. По данным Лайфа, захватывающее видео снято на улице Композиторов. На нём — парень, стоящий перед возлюбленной на коленях, которому мешает внезапно ворвавшийся во двор конкурент.

В Санкт-Петербурге двое мужчин устроили жестокую драку за стоящую рядом девушку. Видео © LIFE

Далее — кувырки по асфальту, приёмы борьбы, использование букета в качестве оружия и брызги струи из перцового баллончика прямо в лицо. Кто по итогу победил и стал избранником девушки — неизвестно.

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Скандал в интернате на Кубани с избиением подростка до потери селезёнки получил продолжение

А в Москве два пассажира рейса во Владивосток устроили драку прямо в самолёте. Мужчина, возмущённый пьяным хамством своего соседа, решил проучить его ударом в лицо.

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LIFE

Матвей Константинов
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