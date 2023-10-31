Двое петербуржцев не поделили девушку и устроили жестокую дуэль с перцовкой и букетом цветов

В Санкт-Петербурге произошла жестокая драка из-за девушки. По данным Лайфа, захватывающее видео снято на улице Композиторов. На нём — парень, стоящий перед возлюбленной на коленях, которому мешает внезапно ворвавшийся во двор конкурент.

В Санкт-Петербурге двое мужчин устроили жестокую драку за стоящую рядом девушку. Видео © LIFE

Далее — кувырки по асфальту, приёмы борьбы, использование букета в качестве оружия и брызги струи из перцового баллончика прямо в лицо. Кто по итогу победил и стал избранником девушки — неизвестно.