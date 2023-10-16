Пьяный пассажир разбушевался на борту самолёта Москва – Владивосток и получил по лицу от соседа

Инцидент произошёл на борту, который готовился к вылету в московском аэропорту Шереметьево. По данным телеграм-канала, один из пассажиров, находясь в нетрезвом виде, вступил в словесную перепалку со своим соседом. Последний не выдержал оскорблений и ударил обидчика в лицо. После этого любителя выпить пересадили на другой ряд, но и там он начал грубить ещё одному пассажиру. Тогда бортпроводники решили снять пьяного скандалиста с рейса. В итоге нарушителя передали полиции, а вылет задержали.