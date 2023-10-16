Пьяный пассажир разбушевался на борту самолёта Москва – Владивосток и получил по лицу от соседа
SHOT: Вылет самолёта из Москвы задержали из-за драки с пьяным пассажиром
Два пассажира самолёта, который должен был вылететь из Москвы во Владивосток, устроили драку. Как сообщает SHOT, мужчина, возмущённый хамским поведением молодого соседа, решил проучить его.
Пьяный пассажир разбушевался на борту самолёта Москва – Владивосток. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл на борту, который готовился к вылету в московском аэропорту Шереметьево. По данным телеграм-канала, один из пассажиров, находясь в нетрезвом виде, вступил в словесную перепалку со своим соседом. Последний не выдержал оскорблений и ударил обидчика в лицо. После этого любителя выпить пересадили на другой ряд, но и там он начал грубить ещё одному пассажиру. Тогда бортпроводники решили снять пьяного скандалиста с рейса. В итоге нарушителя передали полиции, а вылет задержали.
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Кадр из видео Telegram / SHOT