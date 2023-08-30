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30 августа, 10:43

Бикини-модель самовольно пересела в бизнес-класс и устроила скандал на рейсе

Mash: Бикини-модель из Воронежа устроила скандал на рейсе Петербург – Москва

Бикини-модель из Воронежа закатила скандал на рейсе Санкт-Петербург – Москва. Как сообщает Mash, 33-летняя Яна П. устала сидеть в "экономе", поэтому решила самостоятельно пересесть в бизнес-класс.

Конфликт модели с полицейскими в Шереметьево. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, рейс из Северной столицы задержали на два часа, из-за чего модель, утомившись сидеть в узком кресле, решила сама себе повысить класс обслуживания. Стюардессы такое самоуправство не оценили и попросили пассажирку вернуться в эконом-класс, но та начала сопротивляться. Прерывать полёт не стали, но в московском аэропорту девушку передали полицейским. Примечательно, что и с ними модель тоже умудрилась вступить в конфликт. Чем это для неё закончилось, не сообщается.

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Ранее Лайф сообщал, что самолёт "Аэрофлота" экстренно сел в Самарканде из-за драки, после которой стало плохо беременной пассажирке. После приземления людей несколько часов не выпускали из салона.

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Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
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