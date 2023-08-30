Бикини-модель самовольно пересела в бизнес-класс и устроила скандал на рейсе

По данным телеграм-канала, рейс из Северной столицы задержали на два часа, из-за чего модель, утомившись сидеть в узком кресле, решила сама себе повысить класс обслуживания. Стюардессы такое самоуправство не оценили и попросили пассажирку вернуться в эконом-класс, но та начала сопротивляться. Прерывать полёт не стали, но в московском аэропорту девушку передали полицейским. Примечательно, что и с ними модель тоже умудрилась вступить в конфликт. Чем это для неё закончилось, не сообщается.

