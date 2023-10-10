"Непростого человека" с "багажом бабла" вывели из самолёта "Аэрофлота" полицейские

Буйного пассажира сняли с рейса SU1183 Волгоград — Москва за то, что он перед самым вылетом устроил отвратительную перепалку с попутчикам. С чего начался скандал, неизвестно, однако на кадрах, который попали в редакцию Лайфа, видно, что мужчину никак не удавалось усадить в его кресло. В переговорах участвовала и его соседка по креслу, и члены экипажа, но пассажир всё не унимался и требовал к себе какого-то особого отношения.

Буйный пассажир устроил скандал на рейсе "Аэрофлота" Волгоград — Москва. Видео © LIFE

"Не надо со мной так разговаривать. Я не простой человек, ты понял?" — обратился он к собеседнику на повышенных тонах.

Угроза административного дела или выплаты крупного штрафа не испугала дебошира. Он заявил, что готов заплатить любую сумму, "хоть пять миллионов", и признался, что у него "бабок целый багаж".

Чтобы утихомирить "богача", на борт пришлось пригласить полицейских, а рейс сядет в Москве с опозданием.