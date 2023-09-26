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26 сентября, 14:53

Заглохший мотор и паника стюардесс: Пассажиры описали ад в самолёте, где 440 "заложников" 3 часа мучили на пекле в Сочи

Самолёт Nord Wind в Сочи, где заперли 440 пассажиров, не могли завести дважды

Самолёт авиакомпании Nord Wind ("Северный ветер"), на борту которого взаперти страдали от 30-градусной жары пассажиры в Сочи, пытались завести два раза, но двигатели глохли. После второй неудачной попытки люди на борту начали паниковать: некоторые рыдали, кто-то лишился чувств. Узникам воздушного судна разрешили покинуть душный салон спустя три часа, сообщил SHOT.

Пассажиров самолёта компании Nord Wind начали выпускать из салона. Видео © t.me / SHOT

Оказалось, что на борту рейса Сочи – Москва находилось не 250 пассажиров, а порядка 440. По их словам, у капитана с двух раз не получилось завести двигатели, после чего в салоне, где были пожилые люди и пассажиры с детьми, началась паника, бортпроводники растерялись и не оказали своевременную помощь тем, кто упал в обморок. Через некоторое время дверь самолёта открыли, чтобы людям стало легче дышать. Но трап отогнали, что является нарушением техники безопасности.

Пассажиров обещают отправить в место назначения другим бортом. Вот только настрадавшиеся люди уже хотят как можно скорее сдать билеты и забрать багаж.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что в аэропорту Сочи пассажиры авиакомпании "Северный ветер" (Nord Wind) пытались вырваться из "боинга", который не мог улететь более двух часов.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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