По мотивам "Терминала": Россиянин две недели прожил в аэропорту Пхукета

Россиянину пришлось две недели жить в международном аэропорту Пхукета из-за опоздания на рейс до Москвы. Об этом сообщает The Phuket Express.

38-летний россиянин в начале сентября опоздал на обратный рейс с Пхукета в Москву. По данным источника, у мужчины не было денег на новый билет или бронь отеля, так как все сбережения турист спустил во время отдыха. Он жил в аэропорту 14 дней, пока его мать не нашла средства на билет.

Пока мужчина жил в терминале, о нём заботились сотрудники и туристическая полиция. Они покупали ему еду, помогали со сменной одеждой и даже оплатили лечение в местной клинике, когда у туриста проявился острый конъюнктивит. В итоге мужчина дождался перевода денег, купил билет и вернулся на родину. Перед вылетом он поблагодарил всех за помощь и заботу.

По данным издания, россиянин не впервые опаздывает на рейс с Пхукета. В прошлом году этот же мужчина прожил в терминале несколько дней. В аэропорту Пхукета заявили, что будут рады видеть туриста снова, но надеются, что в следующий раз россиянин улетит своим рейсом без опозданий.