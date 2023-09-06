В Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира за борт под винты судна

В Греции экипаж парома вытолкнул опоздавшего на рейс пассажира за борт под винты судна. В результате человек погиб, пишет портал protothema.gr.

В Греции экипаж парома вытолкнул опоздавшего на рейс пассажира за борт. Видео © protothema.gr

ЧП произошло накануне вечером в порту Пирея. Паром Blue Horizon отправлялся в Ираклион. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что мужчина забегает на аппарель парома, уже готового к отправке, но два члена экипажа сталкивают его на берег. Тогда пассажир предпринимает ещё одну попытку взобраться на борт, но вновь сталкивается с сопротивлением и оказывается за бортом.

"Усилия человека тщетны, двум крупным членам экипажа удаётся сбросить его. Мужчина теряет равновесие и падает в море под напор запущенных главных двигателей большого пассажирского парома, отправляющегося в плавание. Мужчина борется с волнами, неизвестно, ударился ли он головой или другой частью тела, падая с аппарели в море, и вскоре после этого его поднимают уже мёртвым", — пишет издание.

Когда об инциденте стало известно, прокуратура распорядилась вернуть ушедший к тому времени паром обратно в Пирей. Капитана и членов экипажа Blue Horizon арестовали. Сообщается, что судовладелец планирует полностью заменить экипаж парома.