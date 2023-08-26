Россиянин утонул в Чёрном море в Грузии

В Грузии в четверг, 24 августа, в районе черноморского курортного посёлка Капровани утонул гражданин России. Об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".

Мужчина, которому было около 30 лет, вошёл в море, а выплыть не смог. В пятницу спасатели обнаружили его тело. Официальных комментариев в связи со случившимся пока не было.