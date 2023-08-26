Россиянин утонул в Чёрном море в Грузии
"Мтавари архи": В Грузии в море утонул россиянин
В Грузии в четверг, 24 августа, в районе черноморского курортного посёлка Капровани утонул гражданин России. Об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".
Мужчина, которому было около 30 лет, вошёл в море, а выплыть не смог. В пятницу спасатели обнаружили его тело. Официальных комментариев в связи со случившимся пока не было.
А ранее Лайф писал, что в Астрахани четырёхлетний ребёнок утонул в бассейне аквапарка после спуска с горки. Он пошёл туда вместе с мамой, братом и сёстрами, но в какой-то момент остался без присмотра, и случилась трагедия.
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