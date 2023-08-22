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22 августа, 18:40

В Астрахани четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке

В Астрахани мальчик в возрасте четырёх лет утонул в бассейне аквапарка после спуска с горки. Хоть он пошёл туда вместе с мамой, братом и сёстрами, в какой-то момент остался без присмотра, и случилась трагедия. Как отметили в региональном СУ СК РФ, по факту случившегося проводится проверка.

Следователи работают в астраханском аквапаре, где утонул четырёхлетний мальчик. Видео © СУ СК РФ по Астраханской области

"Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, четырёхлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса "Парк планета" по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани", — заявили в ведомстве.

Отдыхающие заметили мальчика под водой, вытащили его и стали оказывать первую помощь. Затем на место ЧП прибыли медики, но спасти ребёнка не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тело 11-летней девочки нашли в московском пруду

Тело 11-летней девочки нашли в московском пруду

Ранее Лайф писал, что под Тулой мальчик утонул в аквапарке на детском дне рождения на глазах у друзей. Его исчезновение под водой заметил старший брат. Он позвал на помощь взрослых, однако спасти школьника не удалось.

Обложка ©

СУ СК РФ по Астраханской области

Никита Осипов
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