В Астрахани четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке

В Астрахани мальчик в возрасте четырёх лет утонул в бассейне аквапарка после спуска с горки. Хоть он пошёл туда вместе с мамой, братом и сёстрами, в какой-то момент остался без присмотра, и случилась трагедия. Как отметили в региональном СУ СК РФ, по факту случившегося проводится проверка.

Следователи работают в астраханском аквапаре, где утонул четырёхлетний мальчик. Видео © СУ СК РФ по Астраханской области

"Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, четырёхлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса "Парк планета" по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани", — заявили в ведомстве.

Отдыхающие заметили мальчика под водой, вытащили его и стали оказывать первую помощь. Затем на место ЧП прибыли медики, но спасти ребёнка не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.