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21 августа, 19:30

Одиннадцать человек утонули в реке Сырдарье на юге Казахстана

Одиннадцать человек утонули в реке Сырдарье в Туркестанской области Казахстана, спасателям удалось извлечь тела восьми погибших. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, ещё троих ищут.

"В настоящее время из 11 утонувших из воды извлечены тела восьми человек, ведутся поиски остальных трёх человек. Из найденных утонувших — трое несовершеннолетние", рассказали в ведомстве.

Поискам погибших мешают ночное время суток, глубина реки пять-шесть метров, а также находящиеся в ней поваленные деревья. На месте трагедии работают 144 спасателя, 16 единиц техники, шесть плавательных средств и беспилотник, осматривающий местность с воздуха.

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Ранее Лайф рассказывал, что девять человек стали жертвами страшного ДТП в Казахстане на трассе, ведущей в Екатеринбург. Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречку, где и произошло столкновение.

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Wikipedia / CorvusCorax

Матвей Константинов
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