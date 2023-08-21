Одиннадцать человек утонули в реке Сырдарье на юге Казахстана

Одиннадцать человек утонули в реке Сырдарье в Туркестанской области Казахстана, спасателям удалось извлечь тела восьми погибших. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, ещё троих ищут.

"В настоящее время из 11 утонувших из воды извлечены тела восьми человек, ведутся поиски остальных трёх человек. Из найденных утонувших — трое несовершеннолетние", — рассказали в ведомстве.

Поискам погибших мешают ночное время суток, глубина реки пять-шесть метров, а также находящиеся в ней поваленные деревья. На месте трагедии работают 144 спасателя, 16 единиц техники, шесть плавательных средств и беспилотник, осматривающий местность с воздуха.