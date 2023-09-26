В аэропорту Сочи 250 разгневанных пассажиров изнутри штурмуют "боинг" компании Nord Wind

В аэропорту Сочи пассажиры авиакомпании "Северный ветер" (Nord Wind) пытаются вырваться из "боинга", который не может улететь более двух часов. По данным SHOT, 250 человек буквально задыхаются от жары в душном салоне с неработающими кондиционерами.

Пассажиров Nord Wind два часа держат на жаре в задержанном самолёте в Сочи. Видео © SHOT

По словам пассажиров, многие на борту жалуются на ухудшение самочувствия, особенно пожилые люди и дети, но никого не выпускают наружу: трап убрали, но дверь не закрывают. Сама авиакомпания пока никак не комментирует ситуацию на рейсе N4 6512.

Другие два рейса на сегодня, судя по сообщению на сайте авиакомпании, тоже не смогут доставить пассажиров в Москву. Пассажирам рекомендуют обменять или вернуть билеты.

Скриншот с сайта авиакомпании "Северный ветер"